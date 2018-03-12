Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

всего пять периодов начисления процентов: в течение первых четырех периодов (по 90 дней) проценты, в зависимости от суммы, начисляются по ставкам 3,8-4,8% (от 10 тыс. рублей), 3,8-6,3% (от 100 тыс. рублей), 4,3-6,55% (от 700 тыс. рублей), 4,3-6,8% (от 3 млн рублей), 4,3-7,3% (от 10 млн рублей), 0,4-0,9% (от 300 долларов), 0,05-0,25% (от 300 евро), в течение последнего периода (361-1080 дней) - по ставке 2,8% в рублях, 0,4% в долларах и 0,15% в евро; указаны средние ставки за полный срок хранения вклада