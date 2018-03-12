Обыкновенное чудо!! (капитализация)
Газэнергобанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 4,20%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
1080 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
131 951 ₽
Ставка
4,2%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1080 дней
|от 1 000 ₽
|4,03
|от 1 000 000 ₽ до 100 000 000 ₽
|4,2
предусмотрено пять периодов начисления процентов: 1-90 дней - 5,3% (от 1 тыс. рублей), 5,8% (от 1 млн рублей), 91-180 дней - 5,8% (от 1 тыс. рублей), 6,3% (от 1 млн рублей), 181-270 дней - 6,8% (от 1 тыс. рублей), 7,3% (от 1 млн рублей), 271-365 дней - 7,8% (от 1 тыс. рублей), 8,3% (от 1 млн рублей), 366-1080 дней - 2,8%; указаны средние ставки за полный срок хранения вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
-
благотворительный
ежемесячно по желанию вкладчика банк может осуществлять перевод денежных средств в адрес Благотворительного Фонда «Синара-Фонд» в размере: - 0,06% от суммы вклада (от 1 000 рублей); - 0,03% от суммы вклада (от 1 000 000 рублей)
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
в течение 90 дней с момента открытия вклада
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее капитализированные проценты пересчету не подлежат
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 27.02.2018 10:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Обыкновенное чудо!! (капитализация)» в 45 городах России
2 090
Справочная информация
АО «Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк»
- Адрес
-
248030, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 4
- Отделения и банкоматы
-
в городе Калуга
- Телефоны
-
8 800 700-3000 — единая справочная служба(4842) 55-77-55
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