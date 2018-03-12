Обыкновенное чудо!! (капитализация)
СКБ-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 3,55%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
1080 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
110 477 ₽
Ставка
3,55%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1080 дней
|от 1 000 ₽
|3,28
|от 1 000 000 ₽ до 100 000 000 ₽
|3,55
предусмотрено пять периодов начисления процентов: 1-90 дней - 3,8% (от 1 тыс. рублей), 5,3% (от 1 млн рублей), 91-180 дней - 5,3% (от 1 тыс. рублей), 5,8% (от 1 млн рублей), 181-270 дней - 5,35% (от 1 тыс. рублей), 6,1% (от 1 млн рублей), 271-365 дней - 6,3% (от 1 тыс. рублей), 6,8% (от 1 млн рублей), 366-1080 дней - 2,3%; указаны средние ставки за полный срок хранения вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
-
благотворительный
ежемесячно по желанию вкладчика банк может осуществлять перевод денежных средств в адрес Благотворительного Фонда «Синара-Фонд» в размере: - 0,06% от суммы вклада (от 1 000 рублей); - 0,03% от суммы вклада (от 1 000 000 рублей)
- Особые условия
-
Ежемесячное перечисление денежных средств в адрес Благотворительного Фонда «Синара-Фонд» по желанию клиента. Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
в течение 90 дней с момента открытия вклада
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
капитализированные проценты сохраняются
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 01.03.2018 12:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Обыкновенное чудо!! (капитализация)» в 111 городах России
4 791
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
- Адрес
-
620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75
- Отделения и банкоматы
-
в городе Екатеринбург
- Телефоны
-
8 800 100-06-00 — единая справочная служба
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