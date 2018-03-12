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Обыкновенное чудо!! (капитализация)

СКБ-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 3,55%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
1080 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
110 477
Ставка
3,55%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1080 дней
от 1 000 ₽ 3,28
от 1 000 000 ₽ до 100 000 000 ₽ 3,55

предусмотрено пять периодов начисления процентов: 1-90 дней - 3,8% (от 1 тыс. рублей), 5,3% (от 1 млн рублей), 91-180 дней - 5,3% (от 1 тыс. рублей), 5,8% (от 1 млн рублей), 181-270 дней - 5,35% (от 1 тыс. рублей), 6,1% (от 1 млн рублей), 271-365 дней - 6,3% (от 1 тыс. рублей), 6,8% (от 1 млн рублей), 366-1080 дней - 2,3%; указаны средние ставки за полный срок хранения вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
благотворительный
ежемесячно по желанию вкладчика банк может осуществлять перевод денежных средств в адрес Благотворительного Фонда «Синара-Фонд» в размере: - 0,06% от суммы вклада (от 1 000 рублей); - 0,03% от суммы вклада (от 1 000 000 рублей)
Особые условия

Ежемесячное перечисление денежных средств в адрес Благотворительного Фонда «Синара-Фонд» по желанию клиента. Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
в течение 90 дней с момента открытия вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
капитализированные проценты сохраняются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
01.03.2018 12:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Обыкновенное чудо!! (капитализация)» в 111 городах России
4 791
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Адрес
620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75
Отделения и банкоматы
в городе Екатеринбург
Отделения 25 Банкоматы 123 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-06-00 — единая справочная служба

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