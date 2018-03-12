Счастливая монета!!! (капитализация)
СКБ-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 3,22%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1080 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
994 520 ₽
Ставка
3,22%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|1080 дней
|от 10 000 ₽
|2,68
|от 100 000 ₽
|2,99
|от 700 000 ₽
|3,13
|от 3 000 000 ₽
|3,17
|от 10 000 000 ₽ до 100 000 000 ₽
|3,22
|1080 дней
|от 300 $ до 3 000 000 $
|0,6
|1080 дней
|от 300 € до 2 000 000 €
|0,16
пять периодов начисления процентов: первые четыре периода по 90 дней со ставками в диапазоне от 3,05% до 4,05% (при сумме 10 тыс. рублей), от 3,05% до 5,55% (от 100 тыс. рублей), от 3,55% до 5,8% (от 700 тыс. рублей), от 3,55% до 6,05% (от 3 млн рублей), от 3,55% до 6,55% (10 млн рублей), в долларах - 0,8-1,2%, в евро - 0,05-0,25%; пятый период (два года) - под 2,3% в рублях и 0,4% в долларах и 0,15% в евро; указана средняя ставка за полный срок вклада (1080 дней)
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежеквартально
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
капитализированные проценты сохраняются
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 01.03.2018 12:43
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Счастливая монета!!! (капитализация)» в 111 городах России
6 012
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
- Адрес
-
620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75
- Отделения и банкоматы
-
в городе Екатеринбург
- Телефоны
-
8 800 100-06-00 — единая справочная служба
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