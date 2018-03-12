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Счастливая монета!!! (капитализация)

СКБ-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 3,22%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1080 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
994 520
Ставка
3,22%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
1080 дней
от 10 000 ₽ 2,68
от 100 000 ₽ 2,99
от 700 000 ₽ 3,13
от 3 000 000 ₽ 3,17
от 10 000 000 ₽ до 100 000 000 ₽ 3,22
1080 дней
от 300 $ до 3 000 000 $ 0,6
1080 дней
от 300 € до 2 000 000 € 0,16

пять периодов начисления процентов: первые четыре периода по 90 дней со ставками в диапазоне от 3,05% до 4,05% (при сумме 10 тыс. рублей), от 3,05% до 5,55% (от 100 тыс. рублей), от 3,55% до 5,8% (от 700 тыс. рублей), от 3,55% до 6,05% (от 3 млн рублей), от 3,55% до 6,55% (10 млн рублей), в долларах - 0,8-1,2%, в евро - 0,05-0,25%; пятый период (два года) - под 2,3% в рублях и 0,4% в долларах и 0,15% в евро; указана средняя ставка за полный срок вклада (1080 дней)

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежеквартально
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
капитализированные проценты сохраняются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
01.03.2018 12:43
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Счастливая монета!!! (капитализация)» в 111 городах России
6 012
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Адрес
620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75
Отделения и банкоматы
в городе Екатеринбург
Отделения 25 Банкоматы 123 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-06-00 — единая справочная служба

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