Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

пять периодов начисления процентов: первые четыре периода по 90 дней со ставками в диапазоне от 3,05% до 4,05% (при сумме 10 тыс. рублей), от 3,05% до 5,55% (от 100 тыс. рублей), от 3,55% до 5,8% (от 700 тыс. рублей), от 3,55% до 6,05% (от 3 млн рублей), от 3,55% до 6,55% (10 млн рублей), в долларах - 0,8-1,2%, в евро - 0,05-0,25%; пятый период (два года) - под 2,3% в рублях и 0,4% в долларах и 0,15% в евро; указана средняя ставка за полный срок вклада (1080 дней)