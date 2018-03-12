Параметры вклада

Выплата процентов

в конце срока или ежемесячно на счёт банковской карты в случае открытия вклада через интернет - банк - в конце срока на счет по вкладу

Капитализация

нет

Специальный вклад

нет

Особые условия

По желанию вкладчика банк может осуществлять перевод денежных средств в адрес Благотворительного Фонда «АК БАРС Созидание» по программе «Твори добро» в размере: - 0,5% от очередной суммы выплачиваемых процентов по вкладу.

Пополнение

возможно, но есть ограничения: иные при пополнении процентная ставка соответствует новому суммовому диапазону

Частичное снятие

возможно при уменьшении суммы вклада процентная ставка соответствует новому суммовому диапазону

Минимальный неснижаемый остаток

равен минимальной сумме вклада

Досрочное расторжение

на льготных условиях по вкладам на 720 дней: начиная с 370 дня проценты пересчитываются по ставке в рублях 3% годовых, в долларах - 0,40%, в евро - 0,05%

Увеличение ставки

возможно при увеличении суммы или при других условиях +0,25% в рублях и 0,1% в долларах, 0,05% в евро при покупке одного из коробочных продуктов (см. подробнее на сайте банка), +0,2% в рублях и 0,05% в валюте - при открытии вклада в системе «АК БАРС Online», +0,5% в рублях, 0,1% в долларах и 0,05% в евро - для держателей «Карты Долголетия»

Автопролонгация

возможна

Открытие вклада online

возможно через интернет-банк

Удаленное открытие вклада

невозможно

Дата актуализации

06.03.2018 10:26