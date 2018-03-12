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Просто преумножить

Ак Барс, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока или ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
212 877
Ставка
6%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 370 дней 720 дней
от 1 000 000 ₽ 5,5 5,55 5,65 5,25
от 2 500 000 ₽ 5,55 5,65 5,75 5,5
от 3 500 000 ₽ до 5 000 000 ₽ 5,65 5,75 6 5,65
91 день 181 день 370 дней 720 дней
от 15 000 $ 0,5 0,7 1 1,1
от 50 000 $ 0,55 0,8 1,1 1,2
от 70 000 $ до 100 000 $ 0,6 0,9 1,2 1,3
91 день 181 день 370 дней 720 дней
от 15 000 € 0,1 0,1 0,1 0,1
от 50 000 € 0,1 0,1 0,1 0,1
от 70 000 € до 100 000 € 0,1 0,1 0,1 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока или ежемесячно на счёт банковской карты
в случае открытия вклада через интернет - банк - в конце срока на счет по вкладу
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

По желанию вкладчика банк может осуществлять перевод денежных средств в адрес Благотворительного Фонда «АК БАРС Созидание» по программе «Твори добро» в размере: - 0,5% от очередной суммы выплачиваемых процентов по вкладу.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • иные
при пополнении процентная ставка соответствует новому суммовому диапазону
Частичное снятие
возможно
при уменьшении суммы вклада процентная ставка соответствует новому суммовому диапазону
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
по вкладам на 720 дней: начиная с 370 дня проценты пересчитываются по ставке в рублях 3% годовых, в долларах - 0,40%, в евро - 0,05%
Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы или при других условиях
+0,25% в рублях и 0,1% в долларах, 0,05% в евро при покупке одного из коробочных продуктов (см. подробнее на сайте банка), +0,2% в рублях и 0,05% в валюте - при открытии вклада в системе «АК БАРС Online», +0,5% в рублях, 0,1% в долларах и 0,05% в евро - для держателей «Карты Долголетия»
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 10:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Просто преумножить» в 94 городах России
18 586
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Ак Барс»
Адрес
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1
Сайт
www.akbars.ru
Отделения и банкоматы
в городе Казань
Отделения 41 Банкоматы 202 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-53-03 — единая справочная служба

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