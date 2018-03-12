- Выплата процентов
-
в конце срока или ежемесячно
на счёт банковской карты
в случае открытия вклада через интернет - банк - в конце срока на счет по вкладу
- Капитализация
-
нет
- Специальный вклад
-
нет
- Особые условия
-
По желанию вкладчика банк может осуществлять перевод денежных средств в адрес Благотворительного Фонда «АК БАРС Созидание» по программе «Твори добро» в размере: - 0,5% от очередной суммы выплачиваемых процентов по вкладу.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
при пополнении процентная ставка соответствует новому суммовому диапазону
- Частичное снятие
-
возможно
при уменьшении суммы вклада процентная ставка соответствует новому суммовому диапазону
- Минимальный неснижаемый остаток
-
равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по вкладам на 720 дней: начиная с 370 дня проценты пересчитываются по ставке в рублях 3% годовых, в долларах - 0,40%, в евро - 0,05%
- Увеличение ставки
-
возможно
при увеличении суммы или при других условиях
+0,25% в рублях и 0,1% в долларах, 0,05% в евро при покупке одного из коробочных продуктов (см. подробнее на сайте банка), +0,2% в рублях и 0,05% в валюте - при открытии вклада в системе «АК БАРС Online», +0,5% в рублях, 0,1% в долларах и 0,05% в евро - для держателей «Карты Долголетия»
- Автопролонгация
-
возможна
- Открытие вклада online
-
возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
-
невозможно
- Дата актуализации
-
06.03.2018 10:26