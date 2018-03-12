Ежемесячный Плюс
СИАБ, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 614 ₽
Ставка
7%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|181 день
|365 дней
|от 50 000 ₽
|6,5
|6,25
|7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 20.02.2018 14:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ежемесячный Плюс» в 2 городах России
4 207
Справочная информация
ПАО «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
- Адрес
-
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, литер А, пом. 1Н
- Отделения и банкоматы
-
в городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
8 800 200-81-30 — единая справочная служба(812) 347-87-87
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в долларах 3% Срок 2 года
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 190 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,25% Ставка в долларах 3%
Популярные предложения
Другие вклады банка
|Название, банк
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|SIAB-VIP
|7,7
|2 500 000 ₽
|Посмотреть
|Искусство роста
|7,5
|50 000 ₽
|Посмотреть
|На высоте
|7,5
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Инвестиционный
|7
|5 000 000 ₽
|Посмотреть
|Выгодный
|5
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Валютный доход
|1,5
|100 $
|Посмотреть
Вклады
Популярные предложения
Другие предложения
Показать еще Свернуть