Годовой (в долларах и евро)
Валюта
USD EUR
Ставка
1,50%
Сумма
от 500 $
Срок
372 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
8 $
Ставка
1,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|372 дня
|от 500 $
|1,5
|372 дня
|от 500 €
|0,01
|от 25 000 €
|0,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
500 долларов/евро
- минимальная сумма
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 12:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Годовой (в долларах и евро)» в 2 городах России
1 377
Справочная информация
АО «Акционерный банк «Кузнецкбизнесбанк»
- Адрес
-
654080, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 89а
- Отделения и банкоматы
-
в городе Новокузнецк
- Телефоны
-
(3843) 70-38-88
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