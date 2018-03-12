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Годовой (в долларах и евро)

Кузнецкбизнесбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
1,50%
Сумма
от 500 $
Срок
372 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
8 $
Ставка
1,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
372 дня
от 500 $ 1,5
372 дня
от 500 € 0,01
от 25 000 € 0,25
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
500 долларов/евро
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 12:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Годовой (в долларах и евро)» в 2 городах России
1 377
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Справочная информация
АО «Акционерный банк «Кузнецкбизнесбанк»
Адрес
654080, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 89а
Отделения и банкоматы
в городе Новокузнецк
Отделения 18 Банкоматы 99 посмотреть на карте
Телефоны
(3843) 70-38-88

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