+0,25 п.п. при оформлении через интернет-банк или мобильный банк, при открытии вклада в отделениях банка пенсионером, получающим пенсию на Сберегательный счет с тарифным планом «Пенсионный» или «Зарплатный пенсионер» а также к действующему вкладу с даты переключения на тарифный план «Пенсионный» или «Зарплатный пенсионер» по Сберегательному счету, подробнее см. сайт банка