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Накопительный

Почта Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,90%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
106 816
Ставка
6,9%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 5 000 ₽ 6,8
от 500 000 ₽ 6,8
от 1 500 000 ₽ 6,9
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежеквартально
Специальный вклад
нет
Особые условия

Оформление вклада осуществляется во всех отделениях Банка, кроме отделений почтовой связи ФГУП «Почта России».

Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при других условиях
+0,25 п.п. при оформлении через интернет-банк или мобильный банк, при открытии вклада в отделениях банка пенсионером, получающим пенсию на Сберегательный счет с тарифным планом «Пенсионный» или «Зарплатный пенсионер» а также к действующему вкладу с даты переключения на тарифный план «Пенсионный» или «Зарплатный пенсионер» по Сберегательному счету, подробнее см. сайт банка
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 14:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный» в 1418 городах России
35 783
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Справочная информация
ПАО «Почта Банк»
Адрес
107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8
Сайт
www.pochtabank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 368 Банкоматы 365 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 550-07-70 — единая справочная служба

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