Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

предусмотрено два периода начисления процентов: в течение первого года проценты, в зависимости от суммы, начисляются по ставкам 3,5% (от 10 тыс. рублей), 3,8% (от 100 тыс. рублей), 4,05% (от 300 тыс. рублей), 4,3% (от 700 тыс. рублей), 4,8% (от 1 млн рублей), 5,1% (от 5 млн рублей), в течение оставшегося времени - по ставке 1%; указаны средние ставки за полный срок размещения вклада