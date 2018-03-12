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Активный счет! (капитализация)

Газэнергобанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 2,39%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1080 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
365 665
Ставка
2,39%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1080 дней
от 10 000 ₽ 1,84
от 100 000 ₽ 1,95
от 300 000 ₽ 2,03
от 700 000 ₽ 2,12
от 1 000 000 ₽ 2,28
от 5 000 000 ₽ до 50 000 000 ₽ 2,39

предусмотрено два периода начисления процентов: в течение первого года проценты, в зависимости от суммы, начисляются по ставкам 3,5% (от 10 тыс. рублей), 3,8% (от 100 тыс. рублей), 4,05% (от 300 тыс. рублей), 4,3% (от 700 тыс. рублей), 4,8% (от 1 млн рублей), 5,1% (от 5 млн рублей), в течение оставшегося времени - по ставке 1%; указаны средние ставки за полный срок размещения вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
неснижаемый остаток равен минимальной сумме для каждого диапазона сумм
Досрочное расторжение
на льготных условиях
ранее капитализированные проценты пересчету не подлежат
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
27.02.2018 10:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Активный счет! (капитализация)» в 45 городах России
1 631
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Справочная информация
АО «Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк»
Адрес
248030, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 4
Отделения и банкоматы
в городе Калуга
Отделения 10 Банкоматы 22 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 700-3000 — единая справочная служба
(4842) 55-77-55

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