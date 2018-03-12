Активный счет! (капитализация)
Газэнергобанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 2,39%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1080 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
365 665 ₽
Ставка
2,39%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1080 дней
|от 10 000 ₽
|1,84
|от 100 000 ₽
|1,95
|от 300 000 ₽
|2,03
|от 700 000 ₽
|2,12
|от 1 000 000 ₽
|2,28
|от 5 000 000 ₽ до 50 000 000 ₽
|2,39
предусмотрено два периода начисления процентов: в течение первого года проценты, в зависимости от суммы, начисляются по ставкам 3,5% (от 10 тыс. рублей), 3,8% (от 100 тыс. рублей), 4,05% (от 300 тыс. рублей), 4,3% (от 700 тыс. рублей), 4,8% (от 1 млн рублей), 5,1% (от 5 млн рублей), в течение оставшегося времени - по ставке 1%; указаны средние ставки за полный срок размещения вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
-
возможно
неснижаемый остаток равен минимальной сумме для каждого диапазона сумм
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее капитализированные проценты пересчету не подлежат
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 27.02.2018 10:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Активный счет! (капитализация)» в 45 городах России
1 631
Справочная информация
АО «Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк»
- Адрес
-
248030, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 4
- Отделения и банкоматы
-
в городе Калуга
- Телефоны
-
8 800 700-3000 — единая справочная служба(4842) 55-77-55
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
-
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-
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