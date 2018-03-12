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Пенсионный!! (капитализация)

Газэнергобанк, вклад Все вклады банка
Вклад открывается при предъявлении паспорта, а также пенсионного удостоверения или достижения клиентом возраста 54 лет.
Валюта
Ставка
3,65%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
1080 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
114
Ставка
3,65%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1080 дней
от 1 000 ₽ 3,65

всего три периода начисления процентов: 1-365 дней - 5,3%, 366-730 дней - 3,3%, 731-1080 дней - 2,3%; указана средняя ставка за полный срок размещения

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения или достижения клиентом возраста 54 лет.Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • максимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • иные
в течение всего срока действия договора производится в сумме, не превышающей размер, установленный тарифным справочником банка, за один календарный месяц; в том числе пенсионные и иные выплаты социального характера
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
ранее капитализированные проценты пересчету не подлежат
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна не более 5 раз
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
27.02.2018 10:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный!! (капитализация)» в 45 городах России
1 687
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Справочная информация
АО «Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк»
Адрес
248030, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 4
Отделения и банкоматы
в городе Калуга
Отделения 10 Банкоматы 22 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 700-3000 — единая справочная служба
(4842) 55-77-55

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