Пенсионный!! (капитализация)
Газэнергобанк, вклад Все вклады банка
Вклад открывается при предъявлении паспорта, а также пенсионного удостоверения или достижения клиентом возраста 54 лет.
Валюта
₽
Ставка
3,65%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
1080 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
114 ₽
Ставка
3,65%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1080 дней
|от 1 000 ₽
|3,65
всего три периода начисления процентов: 1-365 дней - 5,3%, 366-730 дней - 3,3%, 731-1080 дней - 2,3%; указана средняя ставка за полный срок размещения
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения или достижения клиентом возраста 54 лет.Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
в течение всего срока действия договора производится в сумме, не превышающей размер, установленный тарифным справочником банка, за один календарный месяц; в том числе пенсионные и иные выплаты социального характера
- максимальная сумма
- срок внесения пополнения
- иные
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее капитализированные проценты пересчету не подлежат
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна не более 5 раз
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 27.02.2018 10:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный!! (капитализация)» в 45 городах России
1 687
Справочная информация
АО «Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк»
- Адрес
-
248030, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 4
- Отделения и банкоматы
-
в городе Калуга
- Телефоны
-
8 800 700-3000 — единая справочная служба(4842) 55-77-55
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