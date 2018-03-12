Вклад открывается при предъявлении паспорта, а также пенсионного удостоверения или достижения клиентом возраста 54 лет.

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна. Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой .

всего три периода начисления процентов: 1-365 дней - 5,3%, 366-730 дней - 3,3%, 731-1080 дней - 2,3%; указана средняя ставка за полный срок размещения

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Специальный вклад пенсионный Особые условия Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения или достижения клиентом возраста 54 лет.Вклад с "лестничным" начислением процентов. Пополнение возможно, но есть ограничения: максимальная сумма

срок внесения пополнения

иные в течение всего срока действия договора производится в сумме, не превышающей размер, установленный тарифным справочником банка, за один календарный месяц; в том числе пенсионные и иные выплаты социального характера Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях ранее капитализированные проценты пересчету не подлежат Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна не более 5 раз Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 27.02.2018 10:53

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.