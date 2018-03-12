Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

три периода начисления процентов: с 1 по 365 день - 5,3%, с 366 по 730 день - 3,3%, с 731 по 1080 день - 2,3% годовых; указана средняя ставка за весь срок размещения средств на счете