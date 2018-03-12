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Пенсионный!! (капитализация)

СКБ-Банк, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт и пенсионное удостоверение.
Валюта
Ставка
3,65%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
1080 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
114
Ставка
3,65%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1080 дней
от 1 000 ₽ 3,65

три периода начисления процентов: с 1 по 365 день - 5,3%, с 366 по 730 день - 3,3%, с 731 по 1080 день - 2,3% годовых; указана средняя ставка за весь срок размещения средств на счете

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

Вклад заключается только при предъявлении пенсионного удостоверения, либо достижения клиентом возраста 54 лет. Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • максимальная сумма
  • срок внесения пополнения
в течение всего срока действия договора производится в сумме, не превышающей размер, установленный тарифным справочником банка, за один календарный месяц; в том числе пенсионные и иные выплаты социального характера
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
ранее капитализированные проценты сохраняются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна не более 5 раз
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
01.03.2018 12:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный!! (капитализация)» в 111 городах России
4 856
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Адрес
620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75
Отделения и банкоматы
в городе Екатеринбург
Отделения 25 Банкоматы 123 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-06-00 — единая справочная служба

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