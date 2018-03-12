Пенсионный!! (капитализация)
СКБ-Банк, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт и пенсионное удостоверение.
Валюта
₽
Ставка
3,65%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
1080 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
114 ₽
Ставка
3,65%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1080 дней
|от 1 000 ₽
|3,65
три периода начисления процентов: с 1 по 365 день - 5,3%, с 366 по 730 день - 3,3%, с 731 по 1080 день - 2,3% годовых; указана средняя ставка за весь срок размещения средств на счете
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
Вклад заключается только при предъявлении пенсионного удостоверения, либо достижения клиентом возраста 54 лет. Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
в течение всего срока действия договора производится в сумме, не превышающей размер, установленный тарифным справочником банка, за один календарный месяц; в том числе пенсионные и иные выплаты социального характера
- максимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее капитализированные проценты сохраняются
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна не более 5 раз
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 01.03.2018 12:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный!! (капитализация)» в 111 городах России
4 856
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
- Адрес
-
620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75
- Отделения и банкоматы
-
в городе Екатеринбург
- Телефоны
-
8 800 100-06-00 — единая справочная служба
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