Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

два периода начисления процентов: до 365 дней по ставке 2,5%, 2,8%, 3,05%, 3,3%, 3,8%, 4,1% (в зависимости от первоначального взноса) и от 366 до 1080 дней - 1%; указана средняя ставка за весь период нахождения средств во вкладе