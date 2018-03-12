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Активный счет! (капитализация)

СКБ-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 2,05%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1080 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
312 103
Ставка
2,05%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1080 дней
от 10 000 ₽ 1,51
от 100 000 ₽ 1,61
от 300 000 ₽ 1,69
от 700 000 ₽ 1,78
от 1 000 000 ₽ 1,95
от 5 000 000 ₽ до 50 000 000 ₽ 2,05

два периода начисления процентов: до 365 дней по ставке 2,5%, 2,8%, 3,05%, 3,3%, 3,8%, 4,1% (в зависимости от первоначального взноса) и от 366 до 1080 дней - 1%; указана средняя ставка за весь период нахождения средств во вкладе

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
неснижаемый остаток - минимальный взнос для каждого диапазона сумм
Досрочное расторжение
на льготных условиях
капитализированные проценты сохраняются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
01.03.2018 12:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Активный счет! (капитализация)» в 111 городах России
4 378
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Адрес
620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75
Отделения и банкоматы
в городе Екатеринбург
Отделения 25 Банкоматы 123 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-06-00 — единая справочная служба

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