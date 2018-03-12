Активный счет! (капитализация)
СКБ-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 2,05%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1080 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
312 103 ₽
Ставка
2,05%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1080 дней
|от 10 000 ₽
|1,51
|от 100 000 ₽
|1,61
|от 300 000 ₽
|1,69
|от 700 000 ₽
|1,78
|от 1 000 000 ₽
|1,95
|от 5 000 000 ₽ до 50 000 000 ₽
|2,05
два периода начисления процентов: до 365 дней по ставке 2,5%, 2,8%, 3,05%, 3,3%, 3,8%, 4,1% (в зависимости от первоначального взноса) и от 366 до 1080 дней - 1%; указана средняя ставка за весь период нахождения средств во вкладе
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
-
возможно
неснижаемый остаток - минимальный взнос для каждого диапазона сумм
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
капитализированные проценты сохраняются
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 01.03.2018 12:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Активный счет! (капитализация)» в 111 городах России
4 378
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
- Адрес
-
620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75
- Отделения и банкоматы
-
в городе Екатеринбург
- Телефоны
-
8 800 100-06-00 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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