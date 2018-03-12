Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна. Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой .

Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально Капитализация ежеквартально по выбору клиента Специальный вклад нет Особые условия Вклад могут открыть только держатели Прио-Карт с использованием системы "Приобанк Онлайн". Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по ставке вклада "до востребования" с даты последней капитализации Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через банкомат Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 26.02.2018 11:53

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.