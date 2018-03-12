Копилка онлайн в валюте
Валюта
USD EUR
Ставка
0,30%
Сумма
от 50 $
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата ежеквартально
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
0 $
Ставка
0,3%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|367 дней
|от 50 $
|0,3
|367 дней
|от 50 €
|0,06
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад могут открыть только держатели Прио-Карт с использованием системы "Приобанк Онлайн".
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по ставке вклада "до востребования" с даты последней капитализации
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через банкомат
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 26.02.2018 11:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Копилка онлайн в валюте» в 10 городах России
1 607
Справочная информация
ПАО «Прио-Внешторгбанк»
- Адрес
-
390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26
- Отделения и банкоматы
-
в городе Рязань
- Телефоны
-
(4912) 24-49-24
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