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Копилка онлайн в валюте

Прио-Внешторгбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
0,30%
Сумма
от 50 $
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
0 $
Ставка
0,3%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
367 дней
от 50 $ 0,3
367 дней
от 50 € 0,06
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад могут открыть только держатели Прио-Карт с использованием системы "Приобанк Онлайн".

Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
по ставке вклада "до востребования" с даты последней капитализации
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через банкомат
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
26.02.2018 11:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Копилка онлайн в валюте» в 10 городах России
1 607
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Справочная информация
ПАО «Прио-Внешторгбанк»
Адрес
390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26
Отделения и банкоматы
в городе Рязань
Отделения 13 Банкоматы 22 посмотреть на карте
Телефоны
(4912) 24-49-24

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