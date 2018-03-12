Рантье
Курган, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
7,50%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
370 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
39 370 ₽
Ставка
7,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|370 дней
|от 500 000 ₽
|7,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 27.02.2018 17:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Рантье» в 2 городах России
1 318
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий инвестиционный банк «Курган»
- Адрес
-
640000, г. Курган, ул. Гоголя, д. 78
- Отделения и банкоматы
-
в городе Курган
- Телефоны
-
(3522) 60-04-10
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 8,5% Срок 400 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в долларах 3% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,25% Ставка в долларах 3%
Популярные предложения
Другие вклады банка
|Название, банк
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Срочный
|7,6
|300 000 ₽
|Посмотреть
|Накопительный
|7,4
|300 000 ₽
|Посмотреть
|Доходный
|7,4
|150 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный — Накопительный
|6,8
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Оптимальный
|6,8
|3 000 000 ₽
|Посмотреть
|Перспектива
|6,8
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный
|5
|100 ₽
|Посмотреть
Вклады
Популярные предложения
Другие предложения
Показать еще Свернуть