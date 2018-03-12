Заубер-Валютный рост
Заубер Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
0,20%
Сумма
от 1 000 $
Срок
1111 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
6 $
Ставка
0,2%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|1111 дней
|от 1 000 $
|0,2
|1111 дней
|от 1 000 €
|0,01
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
до 180 дней - 0,1% годовых, со 181 дня - 0,2% годовых в долларах, 0,01% годовых в евро, с 367 дня - по ставке 0,2% годовых в долларах, 0,01% годовых в евро
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 07.03.2018 14:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Заубер-Валютный рост» в 2 городах России
2 742
Справочная информация
АО «Заубер Банк»
- Адрес
-
197198, г. Санкт-Петербург,
пр-тБольшой П. С., д. 25/2, лит. А
- Отделения и банкоматы
-
в городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
(812) 640-07-02(812) 640-07-04
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 8,5% Срок 400 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 370 дней
Популярные предложения
Другие вклады банка
|Название, банк
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Заубер-VIP Классический
|3
|1 500 000 ₽
|Посмотреть
|Заубер-Фортуна
|2,5
|30 000 ₽
|Посмотреть
|Чистая выгода
|2,09
|10 000 ₽
|Посмотреть
Вклады
Популярные предложения
Другие предложения
Показать еще Свернуть