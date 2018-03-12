Накопительный BRONZE
Челябинвестбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,10%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
31 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
15 542 ₽
Ставка
6,1%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|31 день
|от 3 000 000 ₽
|6,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ставка сохраняется
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 28.02.2018 11:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный BRONZE» в 13 городах России
1 579
Справочная информация
ПАО «Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «Челябинвестбанк»
- Адрес
-
454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 8
- Отделения и банкоматы
-
в городе Челябинск
- Телефоны
-
(351) 268-00-88
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