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Простое решение

Уралтрансбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
5,82%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1080 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
1 872
Ставка
5,82%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1080 дней
от 10 000 ₽ 5,82

шесть периодов начисления процентов: с 1 по 60 день - 5,9%, с 61 по 90 день - 6,4%, с 91 по 180 день - 6,65%, с 181 по 360 день - 5,75%, с 361 по 720 день - 5,8%, с 721 по 1080 день - 5,6% годовых; указана средняя ставка за весь срок размещения средств на счете

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
ранее выплаченные/капитализированные проценты сохраняются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
27.02.2018 11:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Простое решение» в 25 городах России
1 423
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Справочная информация
ОАО «Уральский Транспортный Банк»
Адрес
620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, д. 2Б
Отделения и банкоматы
в городе Екатеринбург
Отделения 12 Банкоматы 64 посмотреть на карте
Телефоны
(343) 370-19-01
8 800 100-07-67 — единая справочная служба

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