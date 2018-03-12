Простое решение
Уралтрансбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
5,82%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1080 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 872 ₽
Ставка
5,82%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1080 дней
|от 10 000 ₽
|5,82
шесть периодов начисления процентов: с 1 по 60 день - 5,9%, с 61 по 90 день - 6,4%, с 91 по 180 день - 6,65%, с 181 по 360 день - 5,75%, с 361 по 720 день - 5,8%, с 721 по 1080 день - 5,6% годовых; указана средняя ставка за весь срок размещения средств на счете
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее выплаченные/капитализированные проценты сохраняются
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 27.02.2018 11:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Простое решение» в 25 городах России
1 423
Справочная информация
ОАО «Уральский Транспортный Банк»
- Адрес
-
620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, д. 2Б
- Отделения и банкоматы
-
в городе Екатеринбург
- Телефоны
-
(343) 370-19-018 800 100-07-67 — единая справочная служба
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