Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

шесть периодов начисления процентов: с 1 по 60 день - 5,9%, с 61 по 90 день - 6,4%, с 91 по 180 день - 6,65%, с 181 по 360 день - 5,75%, с 361 по 720 день - 5,8%, с 721 по 1080 день - 5,6% годовых; указана средняя ставка за весь срок размещения средств на счете