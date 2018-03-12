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Генеральный

Уралтрансбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
от 365 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
334 859
Ставка
6,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
365 дней 500 дней 730 дней
от 300 000 ₽ 5 5,5
от 1 000 000 ₽ 6 6
от 5 000 000 ₽ 6,5 6,5
365 дней 500 дней 730 дней
от 5 000 $ 0,5 0,5
365 дней 500 дней 730 дней
от 5 000 € 0,5 0,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
неснижаемый остаток - минимальный взнос для каждого диапазона сумм
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
27.02.2018 11:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Генеральный» в 25 городах России
1 478
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Справочная информация
ОАО «Уральский Транспортный Банк»
Адрес
620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, д. 2Б
Отделения и банкоматы
в городе Екатеринбург
Отделения 12 Банкоматы 64 посмотреть на карте
Телефоны
(343) 370-19-01
8 800 100-07-67 — единая справочная служба

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