Надежный Валютный
Внешфинбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
0,30%
Сумма
от 100 $
Срок
32 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
0 $
Ставка
0,3%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|32 дня
|от 100 $
|0,3
|32 дня
|от 100 €
|0,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
100 долларов и евро
- минимальная сумма
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
по ставке до востребования
по ставке 0,1%
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 01.03.2018 10:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Надежный Валютный» в 3 городах России
1 992
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк внешнеторгового финансирования»
- Адрес
-
350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 61/ул. Гимназическая, д. 42
- Отделения и банкоматы
-
в городе Краснодар
- Телефоны
-
(861) 219-55-10
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