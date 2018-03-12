Стабильный
Владбизнесбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
7,15%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
540 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
5 289 ₽
Ставка
7,15%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|540 дней
|от 50 000 ₽
|7,15
процентная ставка действует при перечислении процентов на счет карты, при отказе перечисления процентов на счет карты ставка составит 6,4% годовых
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт или на счёт банковской карты
для лиц, имеющих право на получение выплат социального характера выпуск карты MasterCard Standard либо дебетовой карты МИР Социальная - бесплатно
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
в течение первых 180 дней
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении первых 360 дней процентная ставка сохраняется
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 02.03.2018 12:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стабильный» в 3 городах России
1 500
Справочная информация
АО «Владбизнесбанк»
- Адрес
-
600015, г. Владимир,
пр-тЛенина, д. 35
- Отделения и банкоматы
-
в городе Владимир
- Телефоны
-
(4922) 54-18-65
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