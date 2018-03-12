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Стабильный

Владбизнесбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
7,15%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
540 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
5 289
Ставка
7,15%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
540 дней
от 50 000 ₽ 7,15

процентная ставка действует при перечислении процентов на счет карты, при отказе перечисления процентов на счет карты ставка составит 6,4% годовых

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
для лиц, имеющих право на получение выплат социального характера выпуск карты MasterCard Standard либо дебетовой карты МИР Социальная - бесплатно
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
в течение первых 180 дней
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
по истечении первых 360 дней процентная ставка сохраняется
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
02.03.2018 12:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стабильный» в 3 городах России
1 500
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Справочная информация
АО «Владбизнесбанк»
Адрес
600015, г. Владимир, пр-т Ленина, д. 35
Отделения и банкоматы
в городе Владимир
Отделения 4 Банкоматы 3 посмотреть на карте
Телефоны
(4922) 54-18-65

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