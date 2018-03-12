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Максимальный

Глобэкс, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,25%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
7 290
Ставка
7,25%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней от 367 до 735 дней
от 100 000 ₽ 6,8 7,15 7,25
от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней от 367 до 735 дней
от 1 000 $ 0,5 1,25 1,9
от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней от 367 до 735 дней
от 1 000 € 0,01 0,01 0,01
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
19.02.2018 13:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный» в 9 городах России
55 907
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Глобэкс»
Адрес
109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 59, стр. 2
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 19 Банкоматы 16 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 785-22-22

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