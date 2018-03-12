Максимальный
Глобэкс, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,25%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
7 290 ₽
Ставка
7,25%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 366 дней
|от 367 до 735 дней
|от 100 000 ₽
|6,8
|7,15
|7,25
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 366 дней
|от 367 до 735 дней
|от 1 000 $
|0,5
|1,25
|1,9
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 366 дней
|от 367 до 735 дней
|от 1 000 €
|0,01
|0,01
|0,01
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 19.02.2018 13:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный» в 9 городах России
55 907
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Глобэкс»
- Адрес
-
109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 59, стр. 2
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 785-22-22
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