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Максимальный онлайн

Глобэкс, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,30%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
7 340
Ставка
7,3%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней от 367 до 735 дней
от 10 000 ₽ 6,8 7,15 7,25
от 100 000 ₽ 6,9 7,2 7,3
от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней от 367 до 735 дней
от 200 $ 0,5 1,25 1,9
от 1 000 $ 0,75 1,5 2,15
от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней от 367 до 735 дней
от 200 € 0,01 0,01 0,01
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад открывается с использованием системы "ГЛОБЭКС он-лайн".

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
19.02.2018 13:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный онлайн» в 9 городах России
64 183
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Глобэкс»
Адрес
109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 59, стр. 2
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 19 Банкоматы 16 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 785-22-22

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