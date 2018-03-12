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проценты на сумму, превышающую максимальную, начисляются по ставке до востребования

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 10 000 рублей, 200 долларов/евро; не позднее, чем за 30 дней до окончания срока договора Частичное снятие возможно, но есть ограничения: неснижаемый остаток равен минимальной сумме каждой суммовой градаций Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 19.02.2018 13:19

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.