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Универсальный

Глобэкс, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,15%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
30 887
Ставка
6,15%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
181 день 367 дней 735 дней
от 30 000 ₽ 6 5,7 5,75
от 250 000 ₽ 6,05 5,8 5,85
от 1 000 000 ₽ до 15 000 000 ₽ 6,15 5,9 5,95
181 день 367 дней 735 дней
от 500 $ 0,2 0,75 0,7
от 5 000 $ 0,25 0,8 0,75
от 20 000 $ до 300 000 $ 0,3 0,85 0,8
181 день 367 дней 735 дней
от 500 € 0,01 0,01 0,01

проценты на сумму, превышающую максимальную, начисляются по ставке до востребования

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
10 000 рублей, 200 долларов/евро; не позднее, чем за 30 дней до окончания срока договора
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:
неснижаемый остаток равен минимальной сумме каждой суммовой градаций
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
19.02.2018 13:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный» в 9 городах России
11 718
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Глобэкс»
Адрес
109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 59, стр. 2
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 19 Банкоматы 16 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 785-22-22

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