Вход
Поиск

Привлекательный

ТЭМБР-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 5,50%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
85 089
Ставка
5,5%

Измените параметры расчета

Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
367 дней
от 300 000 ₽ 4
от 1 500 000 ₽ 5,5
367 дней
от 1 000 $ 0,6
от 10 000 $ 0,7
от 50 000 $ 1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно

неснижаемый остаток равен минимальной сумме каждой суммовой градации

Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
04.09.2018 14:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Привлекательный» в 10 городах России
661
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Коммерческий топливно-энергетический межрегиональный банк реконструкции и развития»
Адрес
127473, г. Москва, <nobr>1-й</nobr> Волконский пер., д. 10
Сайт
www.tembr.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 8
Банкоматы 4
посмотреть на карте
Телефоны
(495) 775-62-82

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
VIP 7,6 3 000 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный 6,6 100 000 ₽ Посмотреть
Базовый 7,45 1 000 000 ₽ Посмотреть
Осенний 7,35 100 000 ₽ Посмотреть
Базовый+ 7,3 1 000 000 ₽ Посмотреть
Осенний хит 7,25 800 000 ₽ Посмотреть
Выгодный+ 7,25 800 000 ₽ Посмотреть
Выгодный 7,2 800 000 ₽ Посмотреть
VIP+ 7,2 3 000 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще