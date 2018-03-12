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Надежный

Викинг, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
5,00%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
1 535
Ставка
5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
365 дней
от 30 000 ₽ 5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
процентная ставка сохраняется
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
19.02.2018 17:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Надежный» в 1 городе России
1 112
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Справочная информация
АО «Коммерческий Акционерный Банк «Викинг»
Адрес
191002, г. Санкт-Петербург, Владимирский пр-т, д. 17
Отделения и банкоматы
в городе Санкт-Петербург
Отделения 12 посмотреть на карте
Телефоны
(812) 320-33-20

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