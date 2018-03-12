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Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: максимальная сумма

срок внесения пополнения сумма вклада с учётом пополнений не должна превышать первоначальную сумму вклада; за исключением последних 31 дней до окончания срока договора Частичное снятие возможно, но есть ограничения: расходные операции возможны по вкладам, оформленным на срок свыше 92 дней Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях с 92 дня процентная ставка сохраняется Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 22.02.2018 15:01

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.