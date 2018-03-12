Валютный
Новое Время, вклад Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 1,25%
Сумма
от 500 $
Срок
от 92 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
6 $
Ставка
1,25%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|92 дня
|183 дня
|271 день
|367 дней
|от 500 $
|0,5
|0,75
|1
|1,25
|92 дня
|183 дня
|271 день
|367 дней
|от 500 €
|0,1
|0,12
|0,15
|0,2
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
сумма вклада с учётом пополнений не должна превышать первоначальную сумму вклада; за исключением последних 31 дней до окончания срока договора
- максимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
расходные операции возможны по вкладам, оформленным на срок свыше 92 дней
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
с 92 дня процентная ставка сохраняется
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 22.02.2018 15:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Валютный» в 1 городе России
1 683
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Новое Время»
- Адрес
-
109028, г. Москва, ул. Воронцово поле, д. 5
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 287-00-60
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