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Валютный

Новое Время, вклад Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 1,25%
Сумма
от 500 $
Срок
от 92 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
6 $
Ставка
1,25%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
92 дня 183 дня 271 день 367 дней
от 500 $ 0,5 0,75 1 1,25
92 дня 183 дня 271 день 367 дней
от 500 € 0,1 0,12 0,15 0,2
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • максимальная сумма
  • срок внесения пополнения
сумма вклада с учётом пополнений не должна превышать первоначальную сумму вклада; за исключением последних 31 дней до окончания срока договора
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:
расходные операции возможны по вкладам, оформленным на срок свыше 92 дней
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
с 92 дня процентная ставка сохраняется
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
22.02.2018 15:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Валютный» в 1 городе России
1 683
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Новое Время»
Адрес
109028, г. Москва, ул. Воронцово поле, д. 5
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1 Банкоматы 1 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 287-00-60

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