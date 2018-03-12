Оптимальное решение (с частичным снятием)
Вокбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 101 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 695 ₽
Ставка
7%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 101 до 190 дней
|от 191 до 280 дней
|от 281 до 365 дней
|от 50 000 ₽
|6,7
|6,8
|7
|от 101 до 190 дней
|от 191 до 280 дней
|от 281 до 365 дней
|от 1 000 $
|0,2
|0,4
|0,6
|от 101 до 190 дней
|от 191 до 280 дней
|от 281 до 365 дней
|от 1 000 €
|0,02
|0,1
|0,15
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
10 000 рублей, 200 долларов/евро; не позднее 30 дней до окончания срока действия вклада
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен первоначальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 11:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Оптимальное решение (с частичным снятием)» в 1 городе России
1 904
Справочная информация
АО «Волго-Окский коммерческий банк»
- Адрес
-
603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 26/11
- Отделения и банкоматы
-
в городе Нижний Новгород
- Телефоны
-
8 800 250-22-99 — единая справочная служба
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