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Госстраховский

Росгосстрах Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,65%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
165
Ставка
6,65%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней от 367 до 732 дней
от 5 000 ₽ 6,6 6,65 5,9
от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней от 367 до 732 дней
от 100 $ 0,6 1,4 1,6
от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней от 367 до 732 дней
от 100 € 0,1 0,4 0,4
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
02.03.2018 09:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Госстраховский» в 1207 городах России
35 233
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Справочная информация
Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 27 Банкоматы 13 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 700-40-40 — единая справочная служба

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