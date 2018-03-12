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Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 5 000 рублей, 100 долларов/евро; не позднее, чем за три месяца до окончания срока договора Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях проценты пересчитываются по льготным ставкам (см. сайт банка) Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 02.03.2018 09:25

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.