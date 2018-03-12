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Универсальный

Росгосстрах Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,80%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
17 495
Ставка
5,8%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
367 дней
от 30 000 ₽ 5,6
от 300 000 ₽ 5,8
367 дней
от 500 $ 0,8
от 5 000 $ 0,9
367 дней
от 500 € 0,1
от 5 000 € 0,15
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
1 000 рублей, 50 долларов/евро; не позднее, чем за 1 месяц до окончания срока договора
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
02.03.2018 09:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный» в 1207 городах России
10 238
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Справочная информация
Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 27 Банкоматы 13 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 700-40-40 — единая справочная служба

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