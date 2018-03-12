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Инвестиционный

Росгосстрах Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 7,65%
Сумма
от 98 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
3 718
Ставка
7,65%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 367 дней
от 98 000 ₽ 7,15 7,65 6,65
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
страховой
Особые условия

Вклад открывается клиентам при условии одновременного оформления договора накопительного и/или инвестиционного страхования жизни с компанией ООО "Страховая компания "Росгосстрах-Жизнь" или при условии одновременного приобретения пая (паев) ПИФ под управлением ООО «Управление Сбережениями»

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
02.03.2018 09:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Инвестиционный» в 1207 городах России
76 598
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Справочная информация
Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 27 Банкоматы 13 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 700-40-40 — единая справочная служба

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