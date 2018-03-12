Инвестиционный
Росгосстрах Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 7,65%
Сумма
от 98 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 718 ₽
Ставка
7,65%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 98 000 ₽
|7,15
|7,65
|6,65
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- страховой
- Особые условия
-
Вклад открывается клиентам при условии одновременного оформления договора накопительного и/или инвестиционного страхования жизни с компанией ООО "Страховая компания "Росгосстрах-Жизнь" или при условии одновременного приобретения пая (паев) ПИФ под управлением ООО «Управление Сбережениями»
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 02.03.2018 09:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Инвестиционный» в 1207 городах России
76 598
Справочная информация
Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»
- Адрес
-
107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700-40-40 — единая справочная служба
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