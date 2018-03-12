Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна. Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой .

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад страховой Особые условия Вклад открывается клиентам при условии одновременного оформления договора накопительного и/или инвестиционного страхования жизни с компанией ООО "Страховая компания "Росгосстрах-Жизнь" или при условии одновременного приобретения пая (паев) ПИФ под управлением ООО «Управление Сбережениями» Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 02.03.2018 09:29

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.