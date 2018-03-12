Вход
Поиск

Пенсионный доход

Росгосстрах Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,60%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
33
Ставка
6,6%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 181 до 366 дней от 367 до 732 дней
от 1 000 ₽ 6,6 5,85
от 181 до 366 дней от 367 до 732 дней
от 50 $ 1,3 1,4
от 181 до 366 дней от 367 до 732 дней
от 50 € 0,35 0,35
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Специальный вклад
пенсионный
вклад открывается при предъявлении удостоверения о назначении пенсии по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца, по выслуге лет, социальной пенсии; удостоверения ветерана Великой Отечественной войны, труда, боевых действий на территории СССР, на территории РФ и территориях других государств, военной службы, государственной службы; справка о получении пенсии с реквизитами ПФ РФ, заверенная печатью ПФ РФ
Особые условия

Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
не позднее, чем за 3 месяца до окончания срока договора
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
02.03.2018 09:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный доход» в 1207 городах России
17 619
Вернуться в поиск
Справочная информация
Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 27 Банкоматы 13 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 700-40-40 — единая справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Накопительный 6,5 5 000 ₽ Посмотреть
Инвестиционный 7,65 98 000 ₽ Посмотреть
Госстраховский VIP 6,75 1 000 000 ₽ Посмотреть
В десятку 6,72 5 000 ₽ Посмотреть
Госстраховский 6,65 5 000 ₽ Посмотреть
Универсальный VIP 5,9 1 000 000 ₽ Посмотреть
Универсальный 5,8 300 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще