вклад открывается при предъявлении удостоверения о назначении пенсии по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца, по выслуге лет, социальной пенсии; удостоверения ветерана Великой Отечественной войны, труда, боевых действий на территории СССР, на территории РФ и территориях других государств, военной службы, государственной службы; справка о получении пенсии с реквизитами ПФ РФ, заверенная печатью ПФ РФ