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Платиновый стандарт

Национальный Стандарт, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
от 190 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
686 435
Ставка
6,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
190 дней 370 дней
от 3 000 000 ₽ 6,25
от 20 000 000 ₽ 6,5
190 дней 370 дней
от 70 000 $ 1,15
от 500 000 $ 1,35
190 дней 370 дней
от 60 000 € 0,04
от 400 000 € 0,05
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
нет
Особые условия

Возможность однократной конвертации средств без потери дохода.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
прекращается за 30 календарных дней до окончания срока вклада
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен первоначальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
ставки досрочного расторжения см. на сайте банка
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
02.03.2018 13:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Платиновый стандарт» в 5 городах России
3 307
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Справочная информация
АО «Банк «Национальный стандарт»
Адрес
115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3.
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 3 Банкоматы 28 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 250-33-00 — единая справочная служба

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