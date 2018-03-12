Платиновый стандарт
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
от 190 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
686 435 ₽
Ставка
6,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|190 дней
|370 дней
|от 3 000 000 ₽
|6,25
|—
|от 20 000 000 ₽
|6,5
|—
|190 дней
|370 дней
|от 70 000 $
|—
|1,15
|от 500 000 $
|—
|1,35
|190 дней
|370 дней
|от 60 000 €
|—
|0,04
|от 400 000 €
|—
|0,05
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Возможность однократной конвертации средств без потери дохода.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
прекращается за 30 календарных дней до окончания срока вклада
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен первоначальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ставки досрочного расторжения см. на сайте банка
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 02.03.2018 13:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Платиновый стандарт» в 5 городах России
3 307
Справочная информация
АО «Банк «Национальный стандарт»
- Адрес
-
115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3.
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-33-00 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 8,5% Срок 400 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,25% Ставка в долларах 3%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
Популярные предложения
Другие вклады банка
|Название, банк
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Универсальный стандарт
|5,75
|30 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный стандарт
|7,15
|30 000 ₽
|Посмотреть
|Сберегательный стандарт
|7,35
|1 000 000 ₽
|Посмотреть
Вклады
Популярные предложения
Другие предложения
Показать еще Свернуть