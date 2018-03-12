Сберегательный - Онлайн
Валюта
₽
Ставка
до 7,70%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 150 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
949 ₽
Ставка
7,7%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|150 дней
|370 дней
|от 30 000 ₽
|7,7
|7,7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад открывается только через интернет-банк.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 01.03.2018 10:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сберегательный - Онлайн» в 11 городах России
19 161
Справочная информация
АО «Банк Жилищного Финансирования»
- Адрес
-
123001, Москва, ул. Спиридоновка, 27/24
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 555-00-26 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 190 дней
-
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Ставка в долларах 3% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,25% Ставка в долларах 3%
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