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Сберегательный - Онлайн

Банк Жилищного Финансирования, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 7,70%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 150 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
949
Ставка
7,7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
150 дней 370 дней
от 30 000 ₽ 7,7 7,7
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад открывается только через интернет-банк.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
01.03.2018 10:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сберегательный - Онлайн» в 11 городах России
19 161
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Справочная информация
АО «Банк Жилищного Финансирования»
Адрес
123001, Москва, ул. Спиридоновка, 27/24
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1 Банкоматы 2 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 555-00-26 — единая справочная служба

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