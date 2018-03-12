Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на счёт до востребования Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия Вклад открывается только через интернет-банк. Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 01.03.2018 10:51

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.