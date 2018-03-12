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Горячий процент

Почтобанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
4,75%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1094 дней

Основные характеристики

  • выплата ежеквартально
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 422
Ставка
4,75%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
36 мес.
от 10 000 ₽ 4,75
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на текущий счёт
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
1 000 рублей
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
выплаченные проценты сохраняются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
28.02.2018 10:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Горячий процент» в 2 городах России
1 662
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики «Почтобанк»
Адрес
614096, г. Пермь, ул. Ленина, д. 68
Отделения и банкоматы
в городе Пермь
Отделения 19 посмотреть на карте
Телефоны
(342) 236-07-72

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12 месяцев 5,6 15 000 ₽ Посмотреть
Признание 5,5 3 000 ₽ Посмотреть
Срочный (рубли) 5,5 1 000 ₽ Посмотреть
Стабильный 5,35 10 000 ₽ Посмотреть
Практичный Максимум 5,3 10 000 ₽ Посмотреть
Практичный 5,2 20 000 ₽ Посмотреть
Срочный (валюта) 0,5 300 $ Посмотреть
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