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Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: максимальная сумма

срок внесения пополнения пополнение ограничено максимальной суммой вклада; не позднее 30 дней до окончания срока действия договора Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении 181 дня выплаченные/капитализированные проценты сохраняются Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 28.02.2018 11:15

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.