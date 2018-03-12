Аксиома
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
5,75%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
370 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
17 962 ₽
Ставка
5,75%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|370 дней
|от 300 000 ₽ до 15 000 000 ₽
|5,75
|370 дней
|от 3 000 $ до 150 000 $
|1,4
|370 дней
|от 1 000 € до 150 000 €
|0,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
пополнение ограничено максимальной суммой вклада; не позднее 30 дней до окончания срока действия договора
- максимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении 181 дня выплаченные/капитализированные проценты сохраняются
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 28.02.2018 11:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Аксиома» в 4 городах России
2 213
Справочная информация
ПАО «Меткомбанк»
- Адрес
-
623406, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 36
- Отделения и банкоматы
-
в городе Каменск-Уральский
- Телефоны
-
8 800 200-29-11 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в долларах 3% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,25% Ставка в долларах 3%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
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