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Аксиома

Меткомбанк (Каменск-Уральский), вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
5,75%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
370 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
17 962
Ставка
5,75%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
370 дней
от 300 000 ₽ до 15 000 000 ₽ 5,75
370 дней
от 3 000 $ до 150 000 $ 1,4
370 дней
от 1 000 € до 150 000 € 0,3
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • максимальная сумма
  • срок внесения пополнения
пополнение ограничено максимальной суммой вклада; не позднее 30 дней до окончания срока действия договора
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
по истечении 181 дня выплаченные/капитализированные проценты сохраняются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
28.02.2018 11:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Аксиома» в 4 городах России
2 213
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Справочная информация
ПАО «Меткомбанк»
Адрес
623406, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 36
Отделения и банкоматы
в городе Каменск-Уральский
Отделения 2 Банкоматы 10 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-29-11 — единая справочная служба

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