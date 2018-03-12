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Удобный плюс

ВУЗ-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
5,50%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
1500 дней

Основные характеристики

  • выплата ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
1 258
Ставка
5,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
1500 дней
от 5 000 ₽ 5,5
1500 дней
от 200 $ 0,23
1500 дней
от 200 € 0,18

15 периодов начисления процентов по 100 дней: 1-100 день - 7% или 0,95% в долларах, 0,6% в евро, 101-200 день - 7,25% в рублях или 1,25% в долларах, 0,8% в евро, 201- до конца срока - 5,25% в рублях (70% от ставки рефинансирования)и 0,1% в долларах/евро; указана средняя ставка за весь срок размещения вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на счёт банковской карты
каждые 100 дней
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
каждые 100 дней
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад открывается при наличии пакета "Все под контролем", оформленный с 21.12.2015 года.Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:
  • количество операций частичного снятия
однократное частичное изъятие в течение срока действия вклада на сумму не более 100 000 рублей,1 500 долларов США/евро
Досрочное расторжение
на льготных условиях
ранее капитализированные проценты сохраняются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 10:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удобный плюс» в 28 городах России
2 312
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Справочная информация
АО «ВУЗ-банк»
Адрес
620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49
Отделения и банкоматы
в городе Екатеринбург
Отделения 10 Банкоматы 11 посмотреть на карте
Телефоны
(343) 378-78-78

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