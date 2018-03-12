Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

15 периодов начисления процентов по 100 дней: 1-100 день - 7% или 0,95% в долларах, 0,6% в евро, 101-200 день - 7,25% в рублях или 1,25% в долларах, 0,8% в евро, 201- до конца срока - 5,25% в рублях (70% от ставки рефинансирования)и 0,1% в долларах/евро; указана средняя ставка за весь срок размещения вклада