Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна. Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой .

Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально на счёт банковской карты каждые 100 дней Капитализация ежеквартально по выбору клиента каждые 100 дней Специальный вклад нет Особые условия Вклад открывается при наличии пакета "Все под контролем", оформленный с 21.12.2015 года. Пополнение возможно Частичное снятие возможно, но есть ограничения: количество операций частичного снятия однократное частичное изъятие в течение срока действия вклада на сумму не более 100 000 рублей,1 500 долларов США/евро Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 12.03.2018 10:56

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.