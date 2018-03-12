Накопительный плюс
ВУЗ-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,75%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
400 дней
Основные характеристики
- выплата ежеквартально
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
761 ₽
Ставка
6,75%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|400 дней
|от 10 000 ₽
|6,75
|400 дней
|от 300 $
|1,5
|400 дней
|от 300 €
|1,2
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежеквартально
на счёт банковской карты
каждые 100 дней
- Капитализация
-
ежеквартально
по выбору клиента
каждые 100 дней
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад открывается при наличии пакета "Все под контролем", оформленный с 21.12.2015 года.
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
однократное частичное изъятие в течение срока действия вклада на сумму не более 100 000 рублей,1 500 долларов США/евро
- количество операций частичного снятия
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 10:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный плюс» в 28 городах России
16 505
Справочная информация
АО «ВУЗ-банк»
- Адрес
-
620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49
- Отделения и банкоматы
-
в городе Екатеринбург
- Телефоны
-
(343) 378-78-78
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