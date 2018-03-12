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Мобильный плюс

ВУЗ-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
210 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
38
Ставка
6,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
210 дней
от 1 000 ₽ 6,5
210 дней
от 50 $ 0,75
210 дней
от 50 € 0,6
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад открывается при наличии пакета "Все под контролем", оформленный с 07.12.2015 года.

Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
ранее капитализированные проценты сохраняются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 10:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мобильный плюс» в 28 городах России
4 255
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Справочная информация
АО «ВУЗ-банк»
Адрес
620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49
Отделения и банкоматы
в городе Екатеринбург
Отделения 10 Банкоматы 11 посмотреть на карте
Телефоны
(343) 378-78-78

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