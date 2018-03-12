Универсальный
Валюта
₽
Ставка
до 5,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
4 945 ₽
Ставка
5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|270 дней
|361 день
|от 100 000 ₽
|4
|4,5
|5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
10 000 рублей; не позднее чем за 30 дней до окончания срока вклада
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
по ставке до востребования
по ставке 0,2% годовых
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 22.02.2018 14:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный» в 1 городе России
936
Справочная информация
ОАО «Коммерческий банк «Михайловский Промжилстройбанк»
- Адрес
-
403300, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Обороны, д. 44а
- Отделения и банкоматы
-
в городе Михайловка
- Телефоны
-
(84463) 2-11-44
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