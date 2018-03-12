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Универсальный

Михайловский ПЖСБ, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 5,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
4 945
Ставка
5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 270 дней 361 день
от 100 000 ₽ 4 4,5 5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
10 000 рублей; не позднее чем за 30 дней до окончания срока вклада
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
по ставке 0,2% годовых
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
22.02.2018 14:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный» в 1 городе России
936
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Справочная информация
ОАО «Коммерческий банк «Михайловский Промжилстройбанк»
Адрес
403300, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Обороны, д. 44а
Отделения и банкоматы
в городе Михайловка
Телефоны
(84463) 2-11-44

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