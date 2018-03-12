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Швейцарский

Енисейский Объединенный Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
CHF
Ставка
до 4,50%
Сумма
от 300 CHF
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
14 CHF
Ставка
4,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
31 день 91 день 181 день 370 дней
от 300 CHF 2,5 3,5 4 4,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
300 швейцарских франков
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
с 1 по 30 день - 0,25%, с 31 по 90 день - 0,75%, с 91 по 180 день - 1%, со 181 по 369 день - 1,25% годовых
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
19.02.2018 11:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Швейцарский» в 29 городах России
1 220
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Справочная информация
АО «Акционерный инвестиционный коммерческий банк «Енисейский объединенный банк»
Адрес
660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 62
Отделения и банкоматы
в городе Красноярск
Отделения 9 Банкоматы 34 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-97-00 — единая справочная служба

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