вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения или документа из Пенсионного Фонда РФ об установлении и/или назначении страховой пенсии или документа о назначении ежемесячного пожизненного содержания от судов, входящих в судебную систему РФ; в случае достижения соответствующего возраста: для женщин 55 лет, для мужчин 60 лет, а также когда до наступления пенсии по старости осталось не более двух месяцев, предоставление соответствующего документа из Пенсионного Фонда РФ не требуется; также открыть вклад можно на несовершеннолетнего ребенка при наличии у него пенсионного удостоверения