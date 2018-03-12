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Пенсионный доход

Россельхозбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,15%
Сумма
от 500 ₽
Срок
от 395 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
34
Ставка
6,15%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
395 дней 540 дней 730 дней
от 500 ₽ до 2 000 000 ₽ 6,15 6,15 6,15
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения или документа из Пенсионного Фонда РФ об установлении и/или назначении страховой пенсии или документа о назначении ежемесячного пожизненного содержания от судов, входящих в судебную систему РФ; в случае достижения соответствующего возраста: для женщин 55 лет, для мужчин 60 лет, а также когда до наступления пенсии по старости осталось не более двух месяцев, предоставление соответствующего документа из Пенсионного Фонда РФ не требуется; также открыть вклад можно на несовершеннолетнего ребенка при наличии у него пенсионного удостоверения
Особые условия

Вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения.

Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 15:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный доход» в 1130 городах России
122 180
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Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
Адрес
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
Сайт
www.rshb.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 27 Банкоматы 54 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-01-00 — единая справочная служба

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