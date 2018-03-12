Пенсионный доход
Россельхозбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 6,15%
Сумма
от 500 ₽
Срок
от 395 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
34 ₽
Ставка
6,15%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|395 дней
|540 дней
|730 дней
|от 500 ₽ до 2 000 000 ₽
|6,15
|6,15
|6,15
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
-
пенсионный
вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения или документа из Пенсионного Фонда РФ об установлении и/или назначении страховой пенсии или документа о назначении ежемесячного пожизненного содержания от судов, входящих в судебную систему РФ; в случае достижения соответствующего возраста: для женщин 55 лет, для мужчин 60 лет, а также когда до наступления пенсии по старости осталось не более двух месяцев, предоставление соответствующего документа из Пенсионного Фонда РФ не требуется; также открыть вклад можно на несовершеннолетнего ребенка при наличии у него пенсионного удостоверения
- Особые условия
-
Вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения.
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 15:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный доход» в 1130 городах России
122 180
Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
- Адрес
-
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
- Сайт
- www.rshb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-01-00 — единая справочная служба
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