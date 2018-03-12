Диалог Оптимальный
Кемсоцинбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
400 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
736 ₽
Ставка
6,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|400 дней
|от 10 000 ₽ до 1 500 000 ₽
|6,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
не позднее 90 дней до окончания срока вклада
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
по истечении 90 дней
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
при нахождении денежных средств на счете 90 и более дней процентная ставка сохраняется
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 12:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Диалог Оптимальный» в 3 городах России
1 549
Справочная информация
АО «Кемеровский социально-инновационный банк»
- Адрес
-
650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского, д. 12
- Отделения и банкоматы
-
в городе Кемерово
- Телефоны
-
(3842) 36-90-90
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