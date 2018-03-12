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Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения не позднее 90 дней до окончания срока вклада Частичное снятие возможно, но есть ограничения: по истечении 90 дней Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях при нахождении денежных средств на счете 90 и более дней процентная ставка сохраняется Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 06.03.2018 12:41

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.