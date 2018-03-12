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Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад пенсионный Особые условия Вклад открывается по достижении пенсионного возраста либо при предъявлении пенсионного удостоверения. Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения не позднее чем за 90 дней до окончания срока договора Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 366 дней - 0,1% годовых, с 367 по 729 день - 6,5% годовых в рублях, 0,1% в долларах/евро Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 12.03.2018 16:29

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.