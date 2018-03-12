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Пенсионный плюс

Энергомашбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 367 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
337
Ставка
6,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
367 дней 730 дней
от 5 000 ₽ 6,5 6,5
367 дней 730 дней
от 100 $ 0,1 0,1
367 дней 730 дней
от 100 € 0,1 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

Вклад открывается по достижении пенсионного возраста либо при предъявлении пенсионного удостоверения.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
не позднее чем за 90 дней до окончания срока договора
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
до 366 дней - 0,1% годовых, с 367 по 729 день - 6,5% годовых в рублях, 0,1% в долларах/евро
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 16:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный плюс» в 1 городе России
2 114
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Справочная информация
ПАО «Банк энергетического машиностроения (Энергомашбанк)»
Адрес
197110, Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 11, лит. А.
Отделения и банкоматы
в городе Санкт-Петербург
Отделения 7 Банкоматы 5 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 250-50-60 — единая справочная служба

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