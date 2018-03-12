Пенсионный плюс
Энергомашбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 367 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
337 ₽
Ставка
6,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|367 дней
|730 дней
|от 5 000 ₽
|6,5
|6,5
|367 дней
|730 дней
|от 100 $
|0,1
|0,1
|367 дней
|730 дней
|от 100 €
|0,1
|0,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
Вклад открывается по достижении пенсионного возраста либо при предъявлении пенсионного удостоверения.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
не позднее чем за 90 дней до окончания срока договора
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
до 366 дней - 0,1% годовых, с 367 по 729 день - 6,5% годовых в рублях, 0,1% в долларах/евро
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 16:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный плюс» в 1 городе России
2 114
Справочная информация
ПАО «Банк энергетического машиностроения (Энергомашбанк)»
- Адрес
-
197110, Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 11, лит. А.
- Отделения и банкоматы
-
в городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
8 800 250-50-60 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 370 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в долларах 3% Срок 2 года
Популярные предложения
Другие вклады банка
|Название, банк
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Ежемесячный доход
|7
|3 000 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный
|5,5
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Оптимальный экспресс плюс
|5,5
|100 000 ₽
|Посмотреть
Вклады
Популярные предложения
Другие предложения
Показать еще Свернуть