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Евродепозит

Кузбассхимбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
0,90%
Сумма
от 1 000 €
Срок
550 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
14
Ставка
0,9%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
550 дней
от 1 000 € 0,9
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
21.02.2018 17:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Евродепозит» в 1 городе России
936
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Кузбассхимбанк»
Адрес
650040, г. Кемерово, ул. Юрия Двужильного, д. 12
Отделения и банкоматы
в городе Кемерово
Отделения 2 посмотреть на карте
Телефоны
(3842) 38-50-79

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