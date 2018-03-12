вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения (удостоверение о назначении пенсии по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца, по выслуге лет, социальной пенсии; удостоверение ветерана Великой Отечественной войны или труда, боевых действий на территории СССР, на территории РФ и территорий других государств, военной или государственной службы)