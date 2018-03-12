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Признание

Почтобанк, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт, пенсионное удостоверение или документы, подтверждающие отнесение физического лица к льготной категории.
Валюта
Ставка
5,50%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
330
Ставка
5,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
730 дней
от 3 000 ₽ 5,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
нет
Специальный вклад
пенсионный
вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения (удостоверение о назначении пенсии по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца, по выслуге лет, социальной пенсии; удостоверение ветерана Великой Отечественной войны или труда, боевых действий на территории СССР, на территории РФ и территорий других государств, военной или государственной службы)
Особые условия

Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
1 000 рублей
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
по истечении 366 дней проценты не пересчитываются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
28.02.2018 10:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Признание» в 2 городах России
1 556
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики «Почтобанк»
Адрес
614096, г. Пермь, ул. Ленина, д. 68
Отделения и банкоматы
в городе Пермь
Отделения 19 посмотреть на карте
Телефоны
(342) 236-07-72

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Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Классический 5,7 10 000 ₽ Посмотреть
Перспектива 5,7 20 000 ₽ Посмотреть
12 месяцев 5,6 15 000 ₽ Посмотреть
Срочный (рубли) 5,5 1 000 ₽ Посмотреть
Стабильный 5,35 10 000 ₽ Посмотреть
Практичный Максимум 5,3 10 000 ₽ Посмотреть
Практичный 5,2 20 000 ₽ Посмотреть
Горячий процент 4,75 10 000 ₽ Посмотреть
Срочный (валюта) 0,5 300 $ Посмотреть
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