ELITE+
МБА-Москва, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,00%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
370 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
182 466 ₽
Ставка
6%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|370 дней
|от 3 000 000 ₽
|6
|370 дней
|от 50 000 $
|1,5
|370 дней
|от 50 000 €
|0,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 26.02.2018 12:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «ELITE+» в 4 городах России
4 989
Справочная информация
ООО «Банк «МБА-Москва»
- Адрес
-
123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 14, стр. 1
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-40-50 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
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