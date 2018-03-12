Вход
Поиск

Премиум 150 лет надежности (ежемесячно)

Росбанк, вклад Все вклады банка
для владельцев пакету услуг «Премиальный»
Валюта
Ставка
до 7,30%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
Вклад
Доход
Мой доход
21 300
Ставка
7,3%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
3 мес. 6 мес. 7 мес. 9 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес. 36 мес.
от 500 000 ₽ 6,5 6,8 7,3 6,6 6,5 6,2 6,2 6,2

вклад на срок семь месяцев могут открыть клиенты, у которых в течение последних двух месяцев на дату обращенияотсутствуют счета в банке

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад открывается держателям пакета банковских услуг «Премиальный». На срок семь месяцев могут открыть клиенты, у которых в течение последних двух месяцев на дату обращенияотсутствуют счета в банке.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
01.03.2018 11:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премиум 150 лет надежности (ежемесячно)» в 175 городах России
17 034
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Росбанк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
Сайт
www.rosbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 51 Банкоматы 87 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-54-34 — звонок бесплатный в регионах присутствия банка
(495) 789-88-77

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Премиум Пополняемый 5,6 500 000 ₽ Посмотреть
Пополняемый 5,4 15 000 ₽ Посмотреть
Премиум 150 лет надежности (в конце срока) 7,5 1 500 000 ₽ Посмотреть
150 лет надежности 7,3 500 000 ₽ Посмотреть
Банкоматный 5 3 000 ₽ Посмотреть
Управляемый 4,9 50 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще