для владельцев пакету услуг «Премиальный»

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вклад на срок семь месяцев могут открыть клиенты, у которых в течение последних двух месяцев на дату обращенияотсутствуют счета в банке

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия Вклад открывается держателям пакета банковских услуг «Премиальный». На срок семь месяцев могут открыть клиенты, у которых в течение последних двух месяцев на дату обращенияотсутствуют счета в банке. Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 01.03.2018 11:27

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.