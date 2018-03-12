Свободный
БайкалИнвестБанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,80%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
83 865 ₽
Ставка
5,8%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|367 дней
|от 10 000 ₽
|5,3
|от 1 400 000 ₽ до 5 000 000 ₽
|5,8
|367 дней
|от 150 $
|0,5
|от 25 000 $ до 85 000 $
|0,7
|367 дней
|от 130 €
|0,3
|от 20 000 € до 75 000 €
|0,6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
-
возможно
при уменьшении суммы вклада устанавливается процентная ставка, соответствующая новому суммовому диапазону
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
подробнее см. сайт банка
- Увеличение ставки
- возможно при увеличении суммы
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 13:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Свободный» в 4 городах России
2 964
Справочная информация
АО «БайкалИнвестБанк»
- Адрес
-
664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 5
- Отделения и банкоматы
-
в городе Иркутск
- Телефоны
-
(3952) 25-88-00
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