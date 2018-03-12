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Эксперт

БайкалИнвестБанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
620
Ставка
6%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
367 дней
от 10 000 ₽ до 1 400 000 ₽ 6
367 дней
от 150 $ до 20 000 $ 0,7
367 дней
от 150 € до 15 000 € 0,3
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
в течение 180 дней с даты заключения договора
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
ранее выплаченные проценты сохраняются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 13:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Эксперт» в 3 городах России
7 682
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Справочная информация
АО «БайкалИнвестБанк»
Адрес
664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 5
Отделения и банкоматы
в городе Иркутск
Отделения 1 Банкоматы 4 посмотреть на карте
Телефоны
(3952) 25-88-00

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