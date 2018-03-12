Эксперт
БайкалИнвестБанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
620 ₽
Ставка
6%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|367 дней
|от 10 000 ₽ до 1 400 000 ₽
|6
|367 дней
|от 150 $ до 20 000 $
|0,7
|367 дней
|от 150 € до 15 000 €
|0,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
в течение 180 дней с даты заключения договора
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее выплаченные проценты сохраняются
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 13:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Эксперт» в 3 городах России
7 682
Справочная информация
АО «БайкалИнвестБанк»
- Адрес
-
664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 5
- Отделения и банкоматы
-
в городе Иркутск
- Телефоны
-
(3952) 25-88-00
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,25% Ставка в долларах 3%
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 190 дней
Популярные предложения
Другие вклады банка
|Название, банк
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Максимальная доходность
|7
|5 000 000 ₽
|Посмотреть
|Элитный
|6,75
|15 000 000 ₽
|Посмотреть
|Зигзаг удачи
|6,38
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Свободный
|5,8
|1 400 000 ₽
|Посмотреть
|Мои года - Мое богатство
|5,5
|10 ₽
|Посмотреть
Вклады
Популярные предложения
Другие предложения
Показать еще Свернуть